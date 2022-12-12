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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские войска применили в Донбассе новую тактику

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Российская армия в ходе спецоперации сменила тактику боевых действий в Донбассе, утверждается в докладе американского Института изучения войны (ISW).

Военные аналитики отмечают, что армия России стала отказываться от действий батальонными тактическими группами. Вместо них российские военные начали использовать более мелкие штурмовые группы, с помощью которых осуществляются наступательные действия.

Также в докладе указывается, что российская армия продолжает наступательные действия в районе Артемовска. Активные боевые действия также продолжаются на красно-лиманском направлении и в районе Сватово — Кременная

Преградой для наступательных действий даже не стали сложные погодные условия, отмечается в докладе. В настоящее время ВСУ на данных направлениях перешли к обороне. Минобороны РФ ранее подтвердило переход к наступлению российских подразделений.

Тема: Военная операция на Украине
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