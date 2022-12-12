Журналист из США написала иронический пост о расизме белых акул

Результаты нового исследования могут привести к тому, что больших белых акул назовут не очень большими, не совсем белыми, а в будущем, возможно, обвинят в расизме. О современных трендах в науке с иронией написала американская журналистка.

«Возможно, пришло время переименовать это животное. Возможно, его стоит назвать "небольшой белой акулой". Возможно, лучше отказаться от слова "белая" в его названии, потому что "белый" — это плохо. Ведь эта акула белая только снизу», — перечислила Пандра Селиванов в статье для American Thinker.

Автор объяснила, что младший профессор колледжа Аллегейни Лиза Уайтнэк провела исследование, основанное на ежегодном недельном блоке телепрограмм об акулах «Неделя акул». Ученая объяснила, что в передачах в качестве ученых-экспертов фигурируют в основном белые мужчины.

Уайтнэк рассказала, что с детства любила эти телепередачи, но с возрастом начала испытывать тревогу при просмотре, потому что «почти не видела в телевизоре людей, которые были бы такими же, как я». Из-за этого у нее возникли сомнения, что она сможет стать ученым.

Все же женщине удалось добиться успехов в научной карьере. Но, чтобы исправить несправедливость, она изучила сотни эпизодов «Недели акул», начиная с 1988 года. Ее опасения подтвердились — подавляющее большинство ученых были белыми мужчинами, а большинство из них носило имя Майк.

Каким видят мир котики

«Вполне возможно, что акулы — расисты, которые предпочитают, чтобы за их жизнью следили белые мужчины по имени Майк. Если это действительно так, кто рискнет прыгнуть в воду и поспорить с ними?» — иронизирует автор статьи.