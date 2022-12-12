ЕС не смог согласовать девятый пакет санкций против России

Страны ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России к встрече глав МИД в Брюсселе, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Это заседание Совета ЕС будет очень долгим и сложным. У нас на повестке дня санкции против России, девятый пакет, мы все еще не достигли согласия. Нам остается договориться еще по ряду вопросов», — цитирует ТАСС Борреля. По его словам, достичь согласия будет нелегко, «поскольку есть разные взгляды».
Девятый будет включать экспортные ограничения на поставки беспилотников и санкции в отношении трех российских банков. Предусматривается расширение уже введенных ограничений против российской энергетической и горнодобывающей промышленности.
Кроме этого, в черный список Евросоюза планируется добавить почти 200 человек, четыре телеканала, российские компании оборонно-промышленного комплекса.
Гаврило ПринципСудя по соцсетям - одни тарасы уже стоят под Москвой, другие тарасы уже перевалили за Урал)
SnikolasРаз удалили Великий Русский язык, значит надо удалить эту недокомпашку ABBYY из Матушки России.
DYNAMO7294В то время как сама сибирь дровами топится! И на мороз в дырка ходит))
DanilonЗлоупотребление алкоголем - зло великое есть. Я когда хорошо выпью, не подхожу ни к компьютеру ни смартфону....