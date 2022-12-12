ЕС не смог согласовать девятый пакет санкций против России

Страны ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России к встрече глав МИД в Брюсселе, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Это заседание Совета ЕС будет очень долгим и сложным. У нас на повестке дня санкции против России, девятый пакет, мы все еще не достигли согласия. Нам остается договориться еще по ряду вопросов», — цитирует ТАСС Борреля. По его словам, достичь согласия будет нелегко, «поскольку есть разные взгляды».

Девятый будет включать экспортные ограничения на поставки беспилотников и санкции в отношении трех российских банков. Предусматривается расширение уже введенных ограничений против российской энергетической и горнодобывающей промышленности.

Кроме этого, в черный список Евросоюза планируется добавить почти 200 человек, четыре телеканала, российские компании оборонно-промышленного комплекса.