Плеер в Windows 11 получит полезную функцию

Microsoft обновила медиаплеер в Windows 11 и добавила в него функцию просмотра папок внутри видеотеки, сообщается в блоге Microsoft. Это упрощает навигацию по видеогалерее пользователя.

До обновления пользователям предоставлялась возможность только просмотреть все видео в библиотеке без сортировки по папкам. Это было очень, особенно для поклонников сериалов и аниме — файлы могли перемешаться и без каталогов искать нужный файл можно очень долго.

Фото: © Microsoft

Обновление пока тестируется в инсайдерской версии Windows 11 и Microsoft ждет отзывов от участников программы предварительной оценки. О сроках выхода просмотра видеотеки по папкам в общий доступ пока не сообщается.