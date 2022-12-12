Жители Казахстана больше других стран в Европе тратят на еду, также в десятке по самым большим размерам трат — Россия, Молдавия, Белоруссия, Болгария.

По мнению экспертов, в странах с обеспеченным населением и высоким уровнем жизни доля расходов на продукты питания, как правило, невысока. Рейтинг был составлен на основе официальных данных о бюджетах домашних хозяйств в государствах Европы, сообщается в рейтинге РИА Новости.

Первое место в рейтинге занял Люксембург. Согласно исследованию, жители этой страны тратят на покупку продуктов питания только 8,4% своих расходов. Далее расположились Нидерланды и Великобритания.

Самая существенная доля трат на продукты питания в потребительских расходах — у граждан стран бывшего СССР и государств Восточной Европы. Последнее место занимает Казахстан, жители здесь тратят на еду более половины своих расходов – 53%.

Эксперты отмечают, что более 35% расходов приходится на продукты питания у жителей Молдавии, Северной Македонии, Белоруссии и Болгарии. Россия занимает в рейтинге 31-е место. При этом ближайшими соседями являются Литва и Румыния. По итогам 2021 года жители РФ тратили на еду 32,2% своих потребительских расходов.