Опасный эксплоит позволил антивирусам удалять файлы Windows

Исследователь безопасности из SafeBreach Ор Яир опубликовал работу с описанием нового эксплоита для популярных антивирусов. Avast, AVG и TrendMicro и Microsoft Defender могут удалить системные файлы из-за вмешательства злоумышленников.

Концепция получила название «Айкидо» в честь боевого искусства, используемого, чтобы обратить действия противников на самих себя. Она модифицирует антивирусные программы и после обнаружения вредоноса изменяет путь удаления так чтобы он стер законный файл вместо вируса.

Возможность эксплоита отсутствует у McAfee и BitDefender. Уязвимость была обнаружена в Microsoft Defender, TrendMicro, Avast и AVG. Разработчики уже выпустили соответствующие обновления и рекомендуют срочно обновить антивирус.