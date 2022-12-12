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Опасный эксплоит позволил антивирусам удалять файлы Windows

Источник:
Sibnet.ru
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Оповещение об обнаружении вируса
Фото: © Ed Hardie / Unsplash License

Исследователь безопасности из SafeBreach Ор Яир опубликовал работу с описанием нового эксплоита для популярных антивирусов. Avast, AVG и TrendMicro и Microsoft Defender могут удалить системные файлы из-за вмешательства злоумышленников.

Концепция получила название «Айкидо» в честь боевого искусства, используемого, чтобы обратить действия противников на самих себя. Она модифицирует антивирусные программы и после обнаружения вредоноса изменяет путь удаления так чтобы он стер законный файл вместо вируса.

Возможность эксплоита отсутствует у McAfee и BitDefender. Уязвимость была обнаружена в Microsoft Defender, TrendMicro, Avast и AVG. Разработчики уже выпустили соответствующие обновления и рекомендуют срочно обновить антивирус.

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Топ комментариев

pkv84

И не говори,даже не знаю как мы переживем такую жесть.

MuCbE

Неплохой совет. Украина сразу присоединится к Японии.

mosquito__2010

Хорошо но мало. Декоммунизация должна быть 100 процентной.

Алекс555

Да,наверно этот Михаил Яковлев имеет отношение к войне 1941-1945 года раз с таким злом к бывшей Родине...