Королю Карлу III запретили общаться с российскими дипломатами

Представителям королевской семьи Великобритании рекомендовали не общаться с российскими дипломатами, заявил посол России в стране Андрей Келин.

Посол в интервью «Известиям» сказал, что российской дипмиссии не удалось наладить контакт с новым королем Великобритании Карлом III после смерти его матери, королевы Елизаветы II.

«Нет, и я знаю, что членам королевской семьи рекомендовано не поддерживать и не вступать в контакты с российским посольством», — пояснил Келин. По его словам, отношения между странами находятся на «очень низком уровне».

Он напомнил, что королева Великобритании Елизавета II в 1994 году приезжала в Санкт-Петербург и Москву, а президент России Владимир Путин в 2000 и 2003 годах дважды посещал Великобританию и встречался с ней.

«То есть все было в наших отношениях. И нельзя даже сейчас сказать, что все — пора ставить крест. Я в это не верю», — заключил дипломат.