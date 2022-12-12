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Королю Карлу III запретили общаться с российскими дипломатами

Источник:
«Известия»
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Фото: Annabel Moeller (for the House of Lords) / CC BY 2.0

Представителям королевской семьи Великобритании рекомендовали не общаться с российскими дипломатами, заявил посол России в стране Андрей Келин.

Посол в интервью «Известиям» сказал, что российской дипмиссии не удалось наладить контакт с новым королем Великобритании Карлом III после смерти его матери, королевы Елизаветы II.

«Нет, и я знаю, что членам королевской семьи рекомендовано не поддерживать и не вступать в контакты с российским посольством», — пояснил Келин. По его словам, отношения между странами находятся на «очень низком уровне». 

Он напомнил, что королева Великобритании Елизавета II в 1994 году приезжала в Санкт-Петербург и Москву, а президент России Владимир Путин в 2000 и 2003 годах дважды посещал Великобританию и встречался с ней.

«То есть все было в наших отношениях. И нельзя даже сейчас сказать, что все — пора ставить крест. Я в это не верю», — заключил дипломат.

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Политика #Мир
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