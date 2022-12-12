Модели АвтоВАЗа возглавили топ самых «смертельных»

Автомобили АвтоВАЗа лидируют в рейтингах машин, в которых вероятнее всего погибнуть в ДТП, а также получить самые тяжелые травмы.

Выше всего риск погибнуть в авариях в автомобилях отечественной марки ВАЗ (Lada), приводит «Газета.Ru» отчет ГИБДД России. Также в пятерку самых «смертельных» вошли Daewoo, Chevrolet, Renault и Chery.

ВАЗ (Lada) также лидируют в перечне машин, в которых водители и пассажиры получат самые тяжелые травмы в ДТП. В топ-5 в этой категории попали ГАЗ, Mitsubishi, BMW и Chery.

«Автомобили Lada «классического» семейства, а также переднеприводные вплоть до 2110 являются потенциальными убийцами. У нас и сейчас выпускаются автомобили, не оснащенные полным набором систем безопасности», — отметил вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр.

По его словам, такая же картина может быть с подержанными Chevrolet и Daewoo. Среди них есть очень старые экземпляры, не отвечающие современным нормам.