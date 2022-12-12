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Модели АвтоВАЗа возглавили топ самых «смертельных»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГИБДД Новосибирска

Автомобили АвтоВАЗа лидируют в рейтингах машин, в которых вероятнее всего погибнуть в ДТП, а также получить самые тяжелые травмы.

Выше всего риск погибнуть в авариях в автомобилях отечественной марки ВАЗ (Lada), приводит «Газета.Ru» отчет ГИБДД России. Также в пятерку самых «смертельных» вошли Daewoo, Chevrolet, Renault и Chery.

ВАЗ (Lada) также лидируют в перечне машин, в которых водители и пассажиры получат самые тяжелые травмы в ДТП. В топ-5 в этой категории попали ГАЗ, Mitsubishi, BMW и Chery.

«Автомобили Lada «классического» семейства, а также переднеприводные вплоть до 2110 являются потенциальными убийцами. У нас и сейчас выпускаются автомобили, не оснащенные полным набором систем безопасности», — отметил вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр.

По его словам, такая же картина может быть с подержанными Chevrolet и Daewoo. Среди них есть очень старые экземпляры, не отвечающие современным нормам.

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Гаврило Принцип

Судя по соцсетям - одни тарасы уже стоят под Москвой, другие тарасы уже перевалили за Урал)

pepelmetal

Победа киевского режима в принципе невозможна!

Snikolas

Вот если серьёзно без шуток, кто то думает что украина может победить? смешно)))

Snikolas

Раз удалили Великий Русский язык, значит надо удалить эту недокомпашку ABBYY из Матушки России.