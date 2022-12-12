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Томские ученые нашли способ достичь невидимости

Источник:
Sibnet.ru
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Исследователи Томского политехнического университета разработали и протестировали формулу для создания многонаправленного эффекта оптической невидимости, сообщает пресс-служба вуза.

Оптическая «невидимость» — явление, когда электромагнитная волна, падающая на объект, сохраняет свои свойства (амплитуду и фазу) после прохождения через объект. В общем случае это невозможно из-за эффектов дифракции, рефракции и рассеяния волн.

Для реализации электромагнитной «невидимости» после за теневой частью объекта, который предполагается сделать «невидимым», должно быть реконструировано и скорректировано таким образом, чтобы оно совпадало с падающей волной.

Разработанный «плащ» состоит из биоразлагаемого термопластичного полимера — полилактида (PLA), широко применяемого в технологи трехмерной аддитивной печати. Он отличается низкими потерями и низким значением диэлектрической проницаемости.

Внешний вид маскирующей металлический цилиндр мезоразмерной, полностью диэелетрической структуры
Внешний вид маскирующей металлический цилиндр мезоразмерной, полностью диэелетрической структуры
Фото: © пресс-служба ТПУ

«Наш подход основан на использовании широко распространенных диэлектрических материалов. Используя этот подход, была разработана структура для создания эффекта невидимости, которая обеспечивает его электромагнитное «скрытие» с разных направлений», — сказал профессор отделения электронной инженерии Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности ТПУ Игорь Минин.

Эффекты могут быть использованы для создания различных датчиков, которые при интеграции в исследуемую среду не вызывают искажений поля и не влияют на результат измерений.

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Гаврило Принцип

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pepelmetal

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Snikolas

Вот если серьёзно без шуток, кто то думает что украина может победить? смешно)))

Snikolas

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