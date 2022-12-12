Водителей перестанут наказывать за следы некоторых лекарств

ГИБДД временно не будет возбуждать дела в отношении водителей, в организме которых найдены следы лекарств, не относящихся к наркотическим или психотропным средствам.

Речь идет о таких препаратах, как фенибут, феназепам, ряд антидепрессантов, приводит «Коммерсантъ» рекомендации ГИБДД, направленные в региональные управления.

Указание дано в связи с решением Конституционного суда, запретившего нижестоящим судам наказывать водителей, севших за руль после употребления некоторых видов лекарственных препаратов.

Суд принял во внимание, что статья 12.8 КоАП разрешает наказывать за употребление алкоголя, наркотиков и психотропных веществ, но не за лекарства.

Запрет будет снят, когда Госдума примет корректирующие поправки к КоАП. Согласно им, будут наказывать водителей, злоупотребляющих лекарствами для получения одурманивающего эффекта.