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Бизнесмен из Китая подарил пауэрбанки участникам спецоперации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Забайкальского края

Бизнесмен из Китая Бини Ян помог забайкальцам, участвующим в специальной военной операции, предприниматель помог закупить пауэрбанки по закупочной цене, сообщает правительство Забайкальского края.

«Бини Ян помог закупить пауэрбанки для ребят по закупочной цене. И от себя лично еще подарил 25 пауэрбанков для наших парней! Выражаем огромную благодарность нашему другу из Китая, Бини Ян за оказанную гуманитарную помощь для ребят, участвующих в зоне СВО», — рассказала общественница Евгения Плотникова.

Кроме того, мама бизнесмена оплатила доставку пауэрбанков из Китая в Россию. 

Помощь участникам спецоперации оказывают организации и частные лица. Волонтеры всероссийской акции «Мы вместе» занимаются сбором гуманитарной помощи, предназначенной для отправки в места проведения СВО.

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