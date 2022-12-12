Бизнесмен из Китая Бини Ян помог забайкальцам, участвующим в специальной военной операции, предприниматель помог закупить пауэрбанки по закупочной цене, сообщает правительство Забайкальского края.

«Бини Ян помог закупить пауэрбанки для ребят по закупочной цене. И от себя лично еще подарил 25 пауэрбанков для наших парней! Выражаем огромную благодарность нашему другу из Китая, Бини Ян за оказанную гуманитарную помощь для ребят, участвующих в зоне СВО», — рассказала общественница Евгения Плотникова.

Кроме того, мама бизнесмена оплатила доставку пауэрбанков из Китая в Россию.

Помощь участникам спецоперации оказывают организации и частные лица. Волонтеры всероссийской акции «Мы вместе» занимаются сбором гуманитарной помощи, предназначенной для отправки в места проведения СВО.