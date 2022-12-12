ЕС заявил об истощении военных запасов из‑за поставок Украине

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз истощил свои военные запасы вследствие масштабных поставок оружия Украине.

«Эта война также стала тревожным звонком для всех нас в отношении наших военных возможностей. Мы дали оружие Украине, но, делая это, поняли, что наши военные запасы истощились», — цитирует ТАСС Борреля.

По его словам, на фоне конфликта на Украине ЕС понял, что сообществу «не хватает критически важных оборонных возможностей, чтобы защитить себя от угроз более высокого уровня на самом европейском континенте».

Ранее газета New York Times со ссылкой на представителей Североатлантического альянса, сообщила, что страны НАТО передали Украине оружие на общую сумму 40 миллиардов долларов, что сопоставимо с годовым военным бюджетом Франции.



