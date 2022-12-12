НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ЕС заявил об истощении военных запасов из‑за поставок Украине

Источник:
ТАСС
534 2

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз истощил свои военные запасы вследствие масштабных поставок оружия Украине.

«Эта война также стала тревожным звонком для всех нас в отношении наших военных возможностей. Мы дали оружие Украине, но, делая это, поняли, что наши военные запасы истощились», — цитирует ТАСС Борреля.

По его словам, на фоне конфликта на Украине ЕС понял, что сообществу «не хватает критически важных оборонных возможностей, чтобы защитить себя от угроз более высокого уровня на самом европейском континенте».

Ранее газета New York Times со ссылкой на представителей Североатлантического альянса, сообщила, что страны НАТО передали Украине оружие на общую сумму 40 миллиардов долларов, что сопоставимо с годовым военным бюджетом Франции.


Тема: Военная операция на Украине
Российские силы продвинулись по всей линии фронта в ДНР
Абхазия увидела попытки открыть второй фронт против России
ВСУ обстреляли центр Донецка из «Градов»
Киев заявил о готовности к ударам по территории России
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Определены финалисты шоу «Звезды в Африке 3»
Российские войска перешли в наступление
Финал «Битвы экстрасенсов» оказался под угрозой срыва
Межзвездный «корабль пришельцев» Оумуамуа покинет Солнечную систему
Обсуждение (2)
Картина дня
Белый дом заявил, что не поощряет удары по территории России
Российские силы продвинулись по всей линии фронта в ДНР
Водителей перестанут наказывать за следы некоторых лекарств
Модели АвтоВАЗа возглавили топ самых «смертельных»
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
35
Киев заявил о готовности к ударам по территории России
34
Путина устроил ход спецоперации на Украине
34
Победа Украины оказалась невыгодна США
31
США «разрешили» Украине удары по территории России
28
Минобороны подтвердило наступление российских войск