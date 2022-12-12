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Роналду фразой «мечта умерла» прокомментировал ЧМ по футболу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети Криштиану Роналду

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду после сенсационного поражения от сборной Марокко на ЧМ написал, что мечте выиграть чемпионат мира пришел конец.

«Я усердно сражался за эту мечту. Я отдал все на тех пяти чемпионатах мира, в которых участвовал за 16 лет, рядом с великими игроками и с поддержкой миллионов португальцев. Я оставил на поле все. Я никогда не избегал борьбы и не отказывался от этой мечты», — написал Роналду в соцсети.

Но, по его словам, «мечте настал конец». Форвард добавил, что его «преданность Португалии не изменилась ни на мгновение».

Роналду принял участие в пяти матчах чемпионата мира в Катаре и забил один мяч. Всего за национальную сборную Португалии он провел 196 матчей, что является лучшим результатом за всю историю сборных. В составе сборной стал чемпионом Европы 2016 и победителем Лиги наций УЕФА 2019.

Португальцы проиграли в четвертьфинале марокканцам со счетом 0:1.

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Гаврило Принцип

Судя по соцсетям - одни тарасы уже стоят под Москвой, другие тарасы уже перевалили за Урал)

pepelmetal

Победа киевского режима в принципе невозможна!

Snikolas

Вот если серьёзно без шуток, кто то думает что украина может победить? смешно)))

Snikolas

Раз удалили Великий Русский язык, значит надо удалить эту недокомпашку ABBYY из Матушки России.