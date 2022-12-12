Киноновинки не смогли обогнать «Елки 9» в прокате

Новогодняя комедия «Елки 9» осталась лидером по кассовым сборам на второй неделе проката, новые фильмы не смогли собрать больше зрителей.

По итогам второй прокатной недели девятая часть «Елок» собрала в кассу в 106,3 миллиона рублей, всего в копилке у новогоднего фильма 274,5 миллиона.

Оставшиеся места в топ-5 лидеров проката заняли новые фильмы, вышедшие в кинотеатрах 8 декабря. Это мультфильм «Щелкунчик и волшебная флейта», «Тайный Санта», «Приключения Тедди» и «Тень: Взятие Гордея».

В мировом прокате по сборам лидирует фильм «Черная пантера: Ваканда навеки». Премьеры ленты состоялась 9 ноября, но в России релиза картины не было. Тем не менее, фильм от Marvel неофициально показывают в некоторых кинотеатрах России.