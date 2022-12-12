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Киноновинки не смогли обогнать «Елки 9» в прокате

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Елки 9»

Новогодняя комедия «Елки 9» осталась лидером по кассовым сборам на второй неделе проката, новые фильмы не смогли собрать больше зрителей.

По итогам второй прокатной недели девятая часть «Елок» собрала в кассу в 106,3 миллиона рублей, всего в копилке у новогоднего фильма 274,5 миллиона.

Оставшиеся места в топ-5 лидеров проката заняли новые фильмы, вышедшие в кинотеатрах 8 декабря. Это мультфильм «Щелкунчик и волшебная флейта», «Тайный Санта», «Приключения Тедди» и «Тень: Взятие Гордея».

В мировом прокате по сборам лидирует фильм «Черная пантера: Ваканда навеки». Премьеры ленты состоялась 9 ноября, но в России релиза картины не было. Тем не менее, фильм от Marvel неофициально показывают в некоторых кинотеатрах России.

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