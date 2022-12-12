Врачам запретят фразу «а мы‑то здесь причем?»

Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) организации и информатизации здравоохранения Минздрава выпустил методические рекомендации, которые запрещают врачам ряд фраз, чтобы не провоцировать пациента на конфликт.

Врачам не стоит говорить «не знаю, кто вам такое сказал» и «а мы-то здесь причем?». Вместо этого стоит принести извинения и предложить разобраться в ситуации.

Также в рекомендациях назвали ошибочными фразы, возлагающие вину на пациента, а также «вы меня, конечно, извините, но», «вы что-то путаете», «вы меня не слышите» и «что вас еще не устраивает?».

Врачам посоветовали следить за интонацией, чтобы в ней не было скрытого безразличия или оскорблений. При этом уважительное и правильное общение должно начаться с момента записи пациента на прием.

Рекомендации помогут сделать общение врача и пациента более конструктивным, рассказал «Коммерсанту» помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. «И первое впечатление складывается уже в момент первого контакта — записи на прием к врачу», — отметил Кузнецов.



