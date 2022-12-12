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Врачам запретят фразу «а мы‑то здесь причем?»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) организации и информатизации здравоохранения Минздрава выпустил методические рекомендации, которые запрещают врачам ряд фраз, чтобы не провоцировать пациента на конфликт.

Врачам не стоит говорить «не знаю, кто вам такое сказал» и «а мы-то здесь причем?». Вместо этого стоит принести извинения и предложить разобраться в ситуации.

Также в рекомендациях назвали ошибочными фразы, возлагающие вину на пациента, а также «вы меня, конечно, извините, но», «вы что-то путаете», «вы меня не слышите» и «что вас еще не устраивает?».

Врачам посоветовали следить за интонацией, чтобы в ней не было скрытого безразличия или оскорблений. При этом уважительное и правильное общение должно начаться с момента записи пациента на прием.

Рекомендации помогут сделать общение врача и пациента более конструктивным, рассказал «Коммерсанту» помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. «И первое впечатление складывается уже в момент первого контакта — записи на прием к врачу», — отметил Кузнецов.


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Гаврило Принцип

Судя по соцсетям - одни тарасы уже стоят под Москвой, другие тарасы уже перевалили за Урал)

pepelmetal

Победа киевского режима в принципе невозможна!

Snikolas

Вот если серьёзно без шуток, кто то думает что украина может победить? смешно)))

MuCbE

А как же слов Зелибобы? Он что абманывает?))0