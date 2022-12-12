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Xiaomi представила новую версию оболочки MIUI 14

Источник:
Sibnet.ru
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На презентации в Китае Xiaomi анонсировала новую оболочку MIUI 14. Интерфейс станет легче, быстрее, менее требователен к системе и получит новые функции.

Система будет меньше использовать оперативной памяти, что положительно скажется на ее распространении и скорости работы. Неудаляемых приложений будет всего восемь. MIUI сможет удалять дубли файлов, сжимать программы и получит новый инструмент управления уведомлениями.

Домашний экран стал более богатым и персонализированным. Изменяемые значки имеют четыре варианта размера с возможностью использовать их одновременно. 

Система быстрее определяет подключаемые устройства. Скорость обнаружения наушников увеличена на 50%, подключения мобильного телевидения — на 12%, а передачи изображения во время потокового вещания улучшена на 77%.

Оболочка MIUI 14 начнет распространяться со смартфонов Xiaomi 12, 12S и Redmi K50 в Китае. Обновятся и последние модели планшетов Mi Pad 5 и Redmi Pad. Компания обещала в ближайшее время огласить подробности о глобальном выпуске и расширенный список поддерживаемых устройств.

Фото: © Xiaomi

MIUI — оболочка Android, используемая в смартфонах и планшетах Xiaomi, Mi, Redmi и Poco. Число активных пользователей фирменного интерфейса в 2022 году достигло 564 миллиона.

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Топ комментариев

Гаврило Принцип

Судя по соцсетям - одни тарасы уже стоят под Москвой, другие тарасы уже перевалили за Урал)

pepelmetal

Победа киевского режима в принципе невозможна!

Snikolas

Вот если серьёзно без шуток, кто то думает что украина может победить? смешно)))

MuCbE

А как же слов Зелибобы? Он что абманывает?))0