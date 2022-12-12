Белый дом заявил, что не поощряет удары по территории России

США не поощряют проведение Украиной операций внутри российской территории, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы, конечно, не поощряем или не способствуем украинским операциям внутри России. Мы стараемся обеспечить, чтобы [украинская сторона] могла защитить свою территорию, отвоевать свою землю на Украине», — приводит ТАСС слова Кирби, сказанные им в интервью телеканалу ABC.

Он подчеркнул, что эскалация конфликта на Украине не в интересах США. «С самого начала мы говорили о мониторинге и внимательном рассмотрении рисков эскалации. Потому что это не только не хорошо для украинцев, это и не в наших интересах. Это не хорошо и для российской стороны», — сказал Кирби.

Минобороны России 5 декабря сообщило, что Украина предприняла «попытки нанесения ударов» реактивными беспилотниками по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области, где базируется дальняя авиация.