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Лягушку раскрыли в первом полуфинале шоу «Маска. Танцы»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Маска. Танцы»

Скрывающаяся под маской Лягушки артистка заболела, но выступила в шоу «Маска. Танцы», жюри приняло решение, что именно она уйдет из проекта.

К финальному голосованию пришли два участника— Лягушка и Черный лебедь. Члены жюри разделились в голосах и были готовы оставить Лягушку в шоу. Но участница, плача, сообщила, что сама не может из-за болезни участвовать в проекте.

Когда пришло время разоблачить участницу, члены жюри разделились во мнениях. Они назвали имена — Света Светикова, Ангелина Сотникова, Женя Медведева, Кристина Асмус и Ана Покров. Но в итоге никто не угадал. Под маской Лягушки скрывалась блогер и певица Карина Кросс.

В проекте остались Пугало, Щетка, Черный лебедь, Морской конек и Зебра. Один из этих участников уйдет во втором полуфинале.

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