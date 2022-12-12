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Shaman выпустил кавер на гимн России

Источник:
Sibnet.ru
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Певец Shaman в День Конституции РФ выпустил кавер на гимн России в авторской аранжировке, песня вышла на YouTube с клипом и других музыкальных площадках.

Shaman на выступлениях исполнял гимн России дважды — в День флага России, 22 августа, в Ялте и в День народного единства, 4 ноября, на Красной площади в Москве. Во второй раз он пел вместе с президентом Владимиром Путиным.

Музыкант напомнил, что эти видео с его выступлений несколько недель держались в трендах YouTube. Такое внимание к его творчеству заставило записать официальный кавер на гимн.

«Воспринимая гимн России, как один из официальных государственных символов, мы часто забываем, что, в первую очередь, это очень мощная песня! Со временем не теряющий актуальности настоящий хит», — написал Shaman в телеграм-канале.

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Топ комментариев

Гаврило Принцип

Судя по соцсетям - одни тарасы уже стоят под Москвой, другие тарасы уже перевалили за Урал)

pepelmetal

Победа киевского режима в принципе невозможна!

Snikolas

Вот если серьёзно без шуток, кто то думает что украина может победить? смешно)))

Snikolas

Раз удалили Великий Русский язык, значит надо удалить эту недокомпашку ABBYY из Матушки России.