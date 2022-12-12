Shaman выпустил кавер на гимн России

Певец Shaman в День Конституции РФ выпустил кавер на гимн России в авторской аранжировке, песня вышла на YouTube с клипом и других музыкальных площадках.

Shaman на выступлениях исполнял гимн России дважды — в День флага России, 22 августа, в Ялте и в День народного единства, 4 ноября, на Красной площади в Москве. Во второй раз он пел вместе с президентом Владимиром Путиным.

Музыкант напомнил, что эти видео с его выступлений несколько недель держались в трендах YouTube. Такое внимание к его творчеству заставило записать официальный кавер на гимн.

«Воспринимая гимн России, как один из официальных государственных символов, мы часто забываем, что, в первую очередь, это очень мощная песня! Со временем не теряющий актуальности настоящий хит», — написал Shaman в телеграм-канале.