Ограничивающие установки, отказ от оральных ласк партнера и симуляция оргазма — главные ошибки женщин в сексе, которые приводят к проблемам в отношениях с мужчиной, сказал сексолог Дмитрий Гухман.

Первой ошибкой сексолог назвал ограничивающие женщину убеждения и установки, которые мешают расслабиться в постели. Они складываются из самооценки женщины, негативного опыта с другими мужчинами, стеснения, неприятия тела.

Часто это связано с тем, что родители говорили, что она не красивая, что не все можно получить, и человек вырос с запретом на желания, с ограничивающими установками по поводу внешности.

«Обычная ошибка, которую совершают женщины — вы стесняетесь своего тела, не можете раскрыться по-настоящему, блокируете проявления в постели, зажимаетесь», — сказал Гухман YouTube-канале.

Второй ошибкой эксперт назвал отказ женщины от оральных ласк партнера. Если мужчина считает это постыдным, то женщина должна его убедить, что это не так, и нет «грязных» или запретных частей тела. Это позволит лучше почувствовать друг друга в постели, и сделает отношения крепче.

Еще одна ошибка — симуляция оргазма. Рано или поздно женщину могут разоблачить. Кроме того, она сама привыкает симулировать, а не получать реальный оргазм.

«Мужчина получает истинное наслаждение от вашего наслаждения, если вы умеете его получать. Нужно научиться отключать голову и иметь контакт со своими чувствами и телесностью», — сказал сексолог.