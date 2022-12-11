Евросоюз годами моделировал конфликт вокруг непризнанного Косова, подталкивая его к столкновению с Сербией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она прокомментировала слова премьера Сербии Аны Брнабич о том, что страна находится на грани войны из-за действий Косово и бездействия Евросоюза.

«Ну почему же "бездействия"? Это как раз та ситуация, которую Евросоюз по сути моделировал годами», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее несколько сотен спецназовцев полиции непризнанного Косова на бронетехнике вторглись в населенный сербами север Косова и Метохии и заблокировали Косовска-Митровицу.

По международным соглащениям, силы косовской полиции не имеют права въезжать в населенный сербами север края без разрешения сербских муниципалитетов.