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Захарова обвинила ЕС в разжигании конфликта Сербии и Косово

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МИД России

Евросоюз годами моделировал конфликт вокруг непризнанного Косова, подталкивая его к столкновению с Сербией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она прокомментировала слова премьера Сербии Аны Брнабич о том, что страна находится на грани войны из-за действий Косово и бездействия Евросоюза.

«Ну почему же "бездействия"? Это как раз та ситуация, которую Евросоюз по сути моделировал годами», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее несколько сотен спецназовцев полиции непризнанного Косова на бронетехнике вторглись в населенный сербами север Косова и Метохии и заблокировали Косовска-Митровицу.

По международным соглащениям, силы косовской полиции не имеют права въезжать в населенный сербами север края без разрешения сербских муниципалитетов.

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