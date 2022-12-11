Японский аппарат Hakuto‑R взял курс к Луне

Первый японский лунный посадочный аппарат Hakuto-R частной компании ispace после выведения на орбиту начал самостоятельный полет к Луне, сообщила американская компания SpaceX.

Аппарат был выведен на орбиту с помощью ракеты Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в США. Через 47 минут после старта аппарат отделился от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9 и взял курс на Луну, приводит «Интерфакс» сообщение SpaceX.

Прилунение посадочного модуля массой 1 тонна планируется в апреле 2023 года в кратере Атлас на видимой стороне естественного спутника Земли. Оснащенный рядом научных приборов, он будет выполнять исследовательские функции в качестве стационарного зонда.

Hakuto-R может станет первым в истории частным космическим аппаратом, севшим на Луну. Японская компания ispace разрабатывает технологии роботизированных космических посадочных устройств.