НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Эксперт предсказал срок возвращения ушедших из России брендов

Источник:
URA.RU
465 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ушедшие из России компании еще могут вернуться в Россию в течение ближайших пяти лет, считает преподаватель РАНХиГС при президенте РФ Владислав Гинько.

По контрактам у многих компаний остается возможность в течение пяти лет вернуться и выкупить свои предприятия, проданные ранее российскому менеджменту, сказал Гринько в беседе с URA.RU.

«Бизнес как бы говорит, что он уходит, продает свои магазины. Но очень часто в договорах по продаже прописано, что они хотели бы в течение пяти лет вернуться и купить [свои активы] за энную сумму. Причем это может быть цифра символическая», пояснил экономист.

В то же время российский рынок не держится за то, чтобы ниши от ушедших компаний сохранялись в обязательном порядке.

«Это решается в индивидуальном порядке. Но то, что практически все недовольны, что они уходят, это есть. Они бы хотели остаться. Ну, а кто их заставляет уходить? Очень много брендов остаются, и ничего с ними не происходит», отметил Гинько.

Еще по теме
Эксперт предупредила об уловке «золотых полок» в магазинах
Введены пошлины на средства гигиены из недружественных стран
Сети «Эльдорадо» и «М.Видео» объединились
Половина россиян сэкономит на новогодней елке
смотреть все
Экономика #Торговля #Санкции
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Российские войска перешли в наступление
Межзвездный «корабль пришельцев» Оумуамуа покинет Солнечную систему
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
Финал «Битвы экстрасенсов» оказался под угрозой срыва
Обсуждение (0)
Картина дня
Медведев указал на окопавшегося повсюду врага
Захарова обвинила ЕС в разжигании конфликта Сербии и Косово
Абхазия увидела попытки открыть второй фронт против России
Американские эксперты назвали Су‑35 «бесценным активом»
О самом главном
Как вычислить и нейтрализовать абьюзера на работе
Как перестать думать о человеке
Зодиак подарков: что дарить мужчинам по гороскопу
Сны с четверга на пятницу: сбываются или нет?
Самые ужасные подарки на Новый год
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
31
Путина устроил ход спецоперации на Украине
30
США «разрешили» Украине удары по территории России
28
Победа Украины оказалась невыгодна США
27
Минобороны подтвердило наступление российских войск
26
Виктора Бута обменяли на баскетболистку Грайнер