Эксперт предсказал срок возвращения ушедших из России брендов

Ушедшие из России компании еще могут вернуться в Россию в течение ближайших пяти лет, считает преподаватель РАНХиГС при президенте РФ Владислав Гинько.

По контрактам у многих компаний остается возможность в течение пяти лет вернуться и выкупить свои предприятия, проданные ранее российскому менеджменту, сказал Гринько в беседе с URA.RU.

«Бизнес как бы говорит, что он уходит, продает свои магазины. Но очень часто в договорах по продаже прописано, что они хотели бы в течение пяти лет вернуться и купить [свои активы] за энную сумму. Причем это может быть цифра символическая», пояснил экономист.

В то же время российский рынок не держится за то, чтобы ниши от ушедших компаний сохранялись в обязательном порядке.

«Это решается в индивидуальном порядке. Но то, что практически все недовольны, что они уходят, это есть. Они бы хотели остаться. Ну, а кто их заставляет уходить? Очень много брендов остаются, и ничего с ними не происходит», отметил Гинько.