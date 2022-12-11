Абхазия увидела попытки открыть второй фронт против России

Абхазия следит за попытками открыть «второй фронт» против России в Грузии, заявил премьер-министр Абхазии Александр Анкваб.

«Бдительность мы никогда не теряем ни в какой ситуации, тем более в сегодняшней. Особенно когда было много информации о том, что эмиссары из разных стран Европы, особенно из Польши, приезжали и инспирировали открывать второй фронт», — сказал РИА Новости Анкваб.

По его словам, обстановка в регионе «всегда напряженная». В то же время он выразил уверенность, что в Грузии «много разумных людей, которые не допустят эскалации».

«Мы следим за теми процессами, которые там происходят в силу разных обстоятельств, и каких-то акций, которые нас бы тревожили, нет», — отметил Анкваб.