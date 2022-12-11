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NASA порадовалось продолжению сотрудничества с Роскосмосом

Источник:
ТАСС
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Фото: © NASA

Конфликт на Украине изменил многое в мире, но не сотрудничество с Россией на Международной космической станции (МКС), заявил глава NASA Билл Нельсон.

«Это сотрудничество продолжается. Оно очень профессиональное», — приводит ТАСС слова Нельсона, сказанные в интервью японским СМИ.

Как заявлял ранее исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев, дальнейшая судьба станции пока неясна, но сейчас обсуждается ее эксплуатация после 2024 года. Вице-премьер Денис Мантуров отмечал ранее, что Россия считает возможным продление эксплуатации МКС до 2028 года.

Говоря о дальнейших планах США по освоению космоса, Нельсон выразил уверенность в том, что американцы выиграют «гонку с Китаем», который, как и США, планирует отправить людей на Луну.

«Есть очень, очень мало стран, которые не хотят быть нашими партнерами. Китай — один из них. Китай всегда был очень скрытным», — обратил внимание глава NASA.

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Гаврило Принцип

Судя по соцсетям - одни тарасы уже стоят под Москвой, другие тарасы уже перевалили за Урал)

pepelmetal

Победа киевского режима в принципе невозможна!

Danilon

Так и я о том же. И с Херсоном и Харьковской областью - это был гениальный план. Просто у нас мозгов...

Snikolas

Вот если серьёзно без шуток, кто то думает что украина может победить? смешно)))