NASA порадовалось продолжению сотрудничества с Роскосмосом

Конфликт на Украине изменил многое в мире, но не сотрудничество с Россией на Международной космической станции (МКС), заявил глава NASA Билл Нельсон.

«Это сотрудничество продолжается. Оно очень профессиональное», — приводит ТАСС слова Нельсона, сказанные в интервью японским СМИ.

Как заявлял ранее исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев, дальнейшая судьба станции пока неясна, но сейчас обсуждается ее эксплуатация после 2024 года. Вице-премьер Денис Мантуров отмечал ранее, что Россия считает возможным продление эксплуатации МКС до 2028 года.

Говоря о дальнейших планах США по освоению космоса, Нельсон выразил уверенность в том, что американцы выиграют «гонку с Китаем», который, как и США, планирует отправить людей на Луну.

«Есть очень, очень мало стран, которые не хотят быть нашими партнерами. Китай — один из них. Китай всегда был очень скрытным», — обратил внимание глава NASA.