Россия для противодействия многочисленным врагам увеличивает объемы производства наиболее мощных вооружений, в том числе основанных на новых физических принципах, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Так он отреагировал на заявления секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о готовности ударить по территории России.

«Псевдоукраинские бешеные шавки с русскими фамилиями, захлебываясь своей токсичной слюной, заявляют, что их враг расположен в границах России, с Запада до Владивостока. Бешенство не лечится», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

По его словам, России сложнее. «Наш враг окопался не только в Киевской губернии нашей родной Малороссии. Он в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и в целом ряде других присягнувших современным нацистам мест», — отметил зампредсовбеза.

«Поэтому мы наращиваем производство наиболее мощных средств поражения. Включая те, что основаны на новых принципах», — заключил Медведев.