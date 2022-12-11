Бут назвал самое тяжелое испытание в американской тюрьме

Россиянин Виктор Бут, вернувшийся в Россию из американской тюрьмы, заявил, что самым тяжелым в многолетнем заключении было отсутствие возможности общаться с близкими.

«Самое сложное — это отсутствие возможности общаться с любимыми, близкими длительное время. Один звонок в месяц. <...> Отсутствие общения с друзьями, близкими, любимыми — это было самое тяжелое, что только могло случиться», — сказал Бут в интервью RT.

По его словам, он провел около трех лет в одиночной камере. Но он отметил, что не чувствует зла. «Злость, направленная против кого-то, гнев прежде всего разрушит тебя», — добавил он.

Бут, отбывавший в США тюремный срок по обвинению в торговле оружием, возвращен на родину в обмен на освобождение американской баскетболистки Бриттни Грайнер, осужденной в России за контрабанду наркотиков.