ВСУ обстреляли центр Донецка из «Градов»

Украинские военные обстреляли два района в центре Донецка из реактивных систем залпового огня «Град», сообщили в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Под огонь попали Ворошиловский и Калининский районы, было слышно порядка 20 «прилетов», передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Попадания, в частности, пришлись на несколько многоквартирных домов и на территорию театра оперы и балета, а также больницы имени Калинина. Одна из квартир загорелась, там работают спасатели.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточнило, что 20 ракет «Град» прилетели со стороны населенного пункта Тоненькое, которое находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Украинские войска обстреливали центр Донецка «Градами» и в субботу. Были повреждены здание нового планетария и два торговых центра.