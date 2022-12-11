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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ обстреляли центр Донецка из «Градов»

Источник:
Sibnet.ru
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Украинские военные обстреляли два района в центре Донецка из реактивных систем залпового огня «Град», сообщили в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Под огонь попали Ворошиловский и Калининский районы, было слышно порядка 20 «прилетов», передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Попадания, в частности, пришлись на несколько многоквартирных домов и на территорию театра оперы и балета, а также больницы имени Калинина. Одна из квартир загорелась, там работают спасатели.


Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточнило, что 20 ракет «Град» прилетели со стороны населенного пункта Тоненькое, которое находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Украинские войска обстреливали центр Донецка «Градами» и в субботу. Были повреждены здание нового планетария и два торговых центра.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

Гаврило Принцип

Судя по соцсетям - одни тарасы уже стоят под Москвой, другие тарасы уже перевалили за Урал)

pepelmetal

Победа киевского режима в принципе невозможна!

Danilon

Так и я о том же. И с Херсоном и Харьковской областью - это был гениальный план. Просто у нас мозгов...

Snikolas

Вот если серьёзно без шуток, кто то думает что украина может победить? смешно)))