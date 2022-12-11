Иммунолог рассказал об отличии гриппа от коронавируса

Отсутствие температуры при симптомах простуды может свидетельствовать о том, что человек заразился коронавирусом, предупредил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

«С учетом того, что сейчас еще циркулирует «омикрон», коронавирус может протекать бессимптомно без повышения температуры, а вот H1N1 скорее всего будет выдавать температуру. Это такой нюанс, по которому немного можно сориентироваться, хотя это не 100%», — сказал врач НСН.

По его словам, ломота в теле и головная боль — характерные симптомы гриппа.

В России растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. Так, по сравнению с прошлой неделей заболеваемость выросла на 23,3%, сообщает Роспотребнадзор.