НАВЕРХ

Стали известны пары полуфиналов ЧМ по футболу

Источник:
Sibnet.ru
375 1
Фото: Werner100359 / CC BY-SA 4.0

Стадия четвертьфиналов завершилась на чемпионате мира по футболу в Катаре, определились четыре полуфиналиста, среди которых сенсация этого мундиаля — сборная Марокко.

Сборная Аргентины в четвертьфинале победила Нидерланды в послематчевой серии пенальти (2:2, 4:3). 

Хорваты в 1/4 сенсационно обыграли главных фаворитов турнира — бразильцев — в серии 11-метровых ударов (1:1, 4:2).

Французы в матче за выход в полуфинал обыграли англичан со счетом 2:1. А марокканцы забили один гол Португалии, и этого хватило для выхода в 1/2.

Аргентина и Хорватия сыграют 13 декабря, начало матча — 22.00 мск.

Франция и Марокко встретятся 14 декабря, стартовый свисток прозвучит в 22.00 мск.

Еще по теме
Сборная Марокко выбила Португалию с ЧМ по футболу
Хорватия сенсационно выбила Бразилию с ЧМ-2022
Нейросеть сгенерировала женские версии футболистов
Самая сексуальная футболистка выбрала между Роналду и Месси
смотреть все
Спорт #Футбол
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Беспорядки на стадионе в Индонезии привели к гибели 174 человек
02.10.2022 15:56
info.sibnet.ru
Глава МОК обозначил условие возвращения россиян
01.10.2022 13:40
info.sibnet.ru
Раскрыта связь между занятием спортом и интересом к сексу
18.09.2022 18:03
info.sibnet.ru
Спортсмены предложили снизить для них пенсионный возраст
16.09.2022 15:36
Девушка дня
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
info.sibnet.ru
Медведева попозировала в нижнем белье. ФОТО
02.11.2022 17:51
info.sibnet.ru
Телеведущая пообещала раздеться в случае победы «Локо» над «Зенитом»
14.09.2022 18:09
info.sibnet.ru
Спортсменка Канакина из топ-100 самых сексуальных вышла замуж
02.09.2022 17:29
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Гаврило Принцип

Судя по соцсетям - одни тарасы уже стоят под Москвой, другие тарасы уже перевалили за Урал)

pepelmetal

Победа киевского режима в принципе невозможна!

Danilon

Так и я о том же. И с Херсоном и Харьковской областью - это был гениальный план. Просто у нас мозгов...

Snikolas

Вот если серьёзно без шуток, кто то думает что украина может победить? смешно)))