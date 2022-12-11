Стали известны пары полуфиналов ЧМ по футболу

Стадия четвертьфиналов завершилась на чемпионате мира по футболу в Катаре, определились четыре полуфиналиста, среди которых сенсация этого мундиаля — сборная Марокко.

Сборная Аргентины в четвертьфинале победила Нидерланды в послематчевой серии пенальти (2:2, 4:3).

Хорваты в 1/4 сенсационно обыграли главных фаворитов турнира — бразильцев — в серии 11-метровых ударов (1:1, 4:2).

Французы в матче за выход в полуфинал обыграли англичан со счетом 2:1. А марокканцы забили один гол Португалии, и этого хватило для выхода в 1/2.

Аргентина и Хорватия сыграют 13 декабря, начало матча — 22.00 мск.

Франция и Марокко встретятся 14 декабря, стартовый свисток прозвучит в 22.00 мск.