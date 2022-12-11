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Сборная Марокко выбила Португалию с ЧМ по футболу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФФМ

Сборная Марокко обыграла команду Португалии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре и стала первой в истории страной Африки, которая вышла в стадию полуфинала.

Матч завершился со счетом 1:0. Единственный гол забил Юссеф Эн-Несири (42-я минута).

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не смог сдержать эмоций и расплакался, уходя в подтрибунное помещение после игры.

Марокко первой в истории среди африканских команд вышла в полуфинал чемпионата мира. Предыдущие три четвертьфинала африканцы проиграли: Камерун в 1990 году, Сенегал в 2002-м и Гана в 2010-м.

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