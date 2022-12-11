Два лидера покинули проект «Наследники и самозванцы»

Блогер Дава, ставший самозванцем, убрал с проекта «Наследники и самозванцы» одного из самого сильного участника, а затем ушел сам.

В новом выпуске «Наследников и самозванцев» среди участников разыгралась драма. Дава не выдержал давления со стороны участников, разревелся и попросил проголосовать против него.

Ранее самозванцы Дава и Максим Траньков выбирали между тем, чтобы завербовать кого-то из участников или убить наследника. Дава настоял на «убийстве» своего главного соперника Олега Верещагина.

На голосовании участники в большинстве проголосовали против Давы. В проекте остался только один самозванец Максим Траньков. Оставшиеся участники уже давно догадались, что это он. Но он решил завербовать в свои ряды сразу двоих Светлану Ромашину и Татьяну Котову.