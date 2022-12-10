Анализ более 200 тысяч снимков с телескопа Hubble показал, что в Солнечной системе присутствует фоновое свечение неизвестного происхождения.
Такое «призрачное сияние» распространяется на расстояние примерно 5 миллиардов километров от Солнца. Ученые пока не понимают, что именно является источником этого свечения.
Открытие было сделано после того, как исследователи в рамках программы SKYSURF решили удалить со всех полученных изображений такие источники фотонов, как звезды, кометы, планеты, малые и большие астероиды.
В результате выяснилось, что в радиусе 5 миллиардов километров от Солнца пространство светится само по себе — с малой, но равномерной интенсивностью. Природа этого сияния остается загадкой.
Астрономы предполагают, что некая скрытая структура в Солнечной системе излучает свет — либо рассеивает свет от центральной звезды. При этом излучение равномерно распространяется во все стороны.
DanilonТак и я о том же. И с Херсоном и Харьковской областью - это был гениальный план. Просто у нас мозгов...
pepelmetalПобеда киевского режима в принципе невозможна!
Иркут 69Всё стабильно, планово идём ко дну... ☺️
Иркут 69Почему почти? Совсем нет. ВСУ же не умеет струлять и все пули в молоко ☺️