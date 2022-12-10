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Невидимая структура Солнечной системы выдала себя «призрачным светом»

Источник:
ScienceDaily
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Фото: NASA Goddard Photo and Video / Attribution License

Анализ более 200 тысяч снимков с телескопа Hubble показал, что в Солнечной системе присутствует фоновое свечение неизвестного происхождения.

Такое «призрачное сияние» распространяется на расстояние примерно 5 миллиардов километров от Солнца. Ученые пока не понимают, что именно является источником этого свечения.

Открытие было сделано после того, как исследователи в рамках программы SKYSURF решили удалить со всех полученных изображений такие источники фотонов, как звезды, кометы, планеты, малые и большие астероиды.

В результате выяснилось, что в радиусе 5 миллиардов километров от Солнца пространство светится само по себе — с малой, но равномерной интенсивностью. Природа этого сияния остается загадкой.

Таинственное свечение Солнечной системы
Таинственное свечение Солнечной системы
Фото: © NASA

Астрономы предполагают, что некая скрытая структура в Солнечной системе излучает свет — либо рассеивает свет от центральной звезды. При этом излучение равномерно распространяется во все стороны.


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Топ комментариев

Danilon

Так и я о том же. И с Херсоном и Харьковской областью - это был гениальный план. Просто у нас мозгов...

pepelmetal

Победа киевского режима в принципе невозможна!

Иркут 69

Всё стабильно, планово идём ко дну... ☺️

Иркут 69

Почему почти? Совсем нет. ВСУ же не умеет струлять и все пули в молоко ☺️