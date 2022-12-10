Работу Байдена описали одним словом

Состояние президента США Джо Байдена и его политические решения вызывают опасения экспертов — в этой связи автор портала American Thinker Ноэль Уильямс призвал признать словом года «деменцию».

Аналитик напомнил, что Байдену уже порекомендовали пройти когнитивный тест в связи с явными признаками деменции. По его словам, нарушения когнитивных функций у пожилых политиков США становятся все более очевидными.

«Странное поведение Байдена, от рукопожатия с призраком до истории с пасхальным кроликом, вызывает тревогу. Возможно, больше смущают его зловещие намеки на ядерный Армагеддон и его предупреждения о тяжелой болезни и смерти», — отметил Ноэль Уильямс.

Автор материала указал, что в конституции США есть нижняя возрастная планка для участия в президентской гонке или работы в конгрессе, но нет верхнего возрастного предела. Между тем средний возраст политиков постоянно повышается.

«Байден доказал, что дряхлость может быть ужасной президентской болезнью. Вот почему слово "деменция" заслуживает быть словом 2022 года», — подчеркнул Уильямс.

Байден стал самым пожилым президентом США в истории. Он регулярно попадает в неловкие ситуации, которые становятся поводами для критики американского лидера его оппонентами.