«Газпром» установил новый рекорд поставок в Китай

«Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», говорится в сообщении холдинга.

Рекордные показатели были установлены 9 декабря. Превышение суточных контрактных обязательств «Газпрома», предусмотренных договором купли-продажи газа, составило 16,4%.

Отмечается, что российский концерн пошел навстречу запросу китайской стороны по увеличению суточных поставок газа в декабре относительно ранее утвержденного графика.

Первые трубопроводные поставки российского газа в Китай по восточному маршруту начались в декабре 2019 года. Долгосрочный контракт был заключен в 2014 году на сумму 400 миллиарда долларов.

«Сила Сибири» — крупнейшая система транспортировки газа на востоке России, экспортная производительность газопровода составляет 38 миллиардов кубометров газа ежегодно.