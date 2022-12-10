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«Газпром» установил новый рекорд поставок в Китай

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

«Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», говорится в сообщении холдинга.

Рекордные показатели были установлены 9 декабря. Превышение суточных контрактных обязательств «Газпрома», предусмотренных договором купли-продажи газа, составило 16,4%.

Отмечается, что российский концерн пошел навстречу запросу китайской стороны по увеличению суточных поставок газа в декабре относительно ранее утвержденного графика.

Первые трубопроводные поставки российского газа в Китай по восточному маршруту начались в декабре 2019 года. Долгосрочный контракт был заключен в 2014 году на сумму 400 миллиарда долларов.

«Сила Сибири» — крупнейшая система транспортировки газа на востоке России, экспортная производительность газопровода составляет 38 миллиардов кубометров газа ежегодно.

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