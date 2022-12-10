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Крымский мост закроют для грузовиков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © most.life

Движение грузовых автомобилей по Крымскому мосту грузоподъемностью более 1,5 тонны, включая «Газели», будет ограничено с 11 декабря, сообщает пресс-служба Минтранса России.

Водителям грузовых машин грузоподъемностью более 1,5 тонн при пересечении Керченского пролива следует выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой.

Отмечается, что указанные автотранспортные средства временно не будут допускаться для движения по Крымскому мосту. При этом запрет носит временный характер, о снятии ограничений объявят дополнительно.

Движение легкового транспорта и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме, уточнило ведомство.

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Экономика #Транспорт и дороги
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