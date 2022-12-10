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Российская IT-компания удалила русский язык и сохранила украинский

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Web Summit / Attribution License

Российская IT-компания ABBYY удалила со своего сайта вариант выбора интерфейса на русском языке.

Пользователи сети обратили внимание, что русский язык пропал с сайта, интерфейс доступен лишь на девяти языках, включая украинский, пишет издание Ferra.

Сервис Web Archive, сохраняющий версии сайтов в разный период времени, показал, что в 2021 году русский язык в интерфейсе разработчика программного обеспечения был доступен.

Компания была основана в 1989 году. Первоначально ABBYY была лингвистической компанией BIT Software, которую позже переименовали. В настоящее время ABBYY позиционирует себя как международная организация.

Среди самых популярных программ разработчиков — электронные словари ABBYY Lingvo и программа для распознавания текстов ABBYY FineReader.

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