Восстанавливать Донбасс предложили на деньги Парижа и Берлина

Германия и Франция должны выплатить компенсации жителям Донбасса, так как ответственны за текущую ситуацию на Украине, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.

Политик напомнил, что в 2014 году главы МИД Германии и Франции подписали соглашение с действующим на тот момент президентом Украины Виктором Януковичем и лидерами парламентской оппозиции.

Затем Париж и Берлин участвовали в подписании Минских соглашений, которые в итоге также не были выполнены. По словам Володина, заранее спланированное неисполнение международных обязательств — преступление.

«Германия и Франция несут моральную и материальную ответственность за происходящее на Украине. Им придется выплатить компенсации жителям Донбасса за восемь лет геноцида и нанесенного ущерба», — подытожил спикер Госдумы.