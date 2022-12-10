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Восстанавливать Донбасс предложили на деньги Парижа и Берлина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Германия и Франция должны выплатить компенсации жителям Донбасса, так как ответственны за текущую ситуацию на Украине, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.

Политик напомнил, что в 2014 году главы МИД Германии и Франции подписали соглашение с действующим на тот момент президентом Украины Виктором Януковичем и лидерами парламентской оппозиции.

Затем Париж и Берлин участвовали в подписании Минских соглашений, которые в итоге также не были выполнены. По словам Володина, заранее спланированное неисполнение международных обязательств — преступление.

«Германия и Франция несут моральную и материальную ответственность за происходящее на Украине. Им придется выплатить компенсации жителям Донбасса за восемь лет геноцида и нанесенного ущерба», — подытожил спикер Госдумы.

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