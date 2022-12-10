Победа киевского режима в украинском конфликте может привести к ядерной войне с Россией, с которой Вашингтон хочет иметь стабильные отношения, поэтому совершенно не нужна США, признали западные эксперты.

«Если выражаться словами Байдена, Америка хочет от России стабильных отношений. Однако победа Украины сделает это практически невозможным», — пишет 19FortyFive.

Автор материала отмечает, что цели президента Украины Владимира Зеленского, которые заключаются в полном возвращении территорий страны, больше не совпадают с целями Вашингтона.

Эксперты указывают, что США необходимо пересмотреть свою нынешнюю стратегию поддержки Киева и убедиться, что этот конфликт не перерастет в ядерную войну.

Полностью восстановленная Украина не стоит того, чтобы рисковать ядерной войной, а сотрудничество и продуктивные взаимоотношения с Москвой более ценны, чем полностью суверенная Украина, констатирует издание.