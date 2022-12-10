НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Победа Украины оказалась невыгодна США

Источник:
Sibnet.ru
799 5
Фото: © The White House

Победа киевского режима в украинском конфликте может привести к ядерной войне с Россией, с которой Вашингтон хочет иметь стабильные отношения, поэтому совершенно не нужна США, признали западные эксперты.

«Если выражаться словами Байдена, Америка хочет от России стабильных отношений. Однако победа Украины сделает это практически невозможным», — пишет 19FortyFive.

Автор материала отмечает, что цели президента Украины Владимира Зеленского, которые заключаются в полном возвращении территорий страны, больше не совпадают с целями Вашингтона.

Эксперты указывают, что США необходимо пересмотреть свою нынешнюю стратегию поддержки Киева и убедиться, что этот конфликт не перерастет в ядерную войну.

Полностью восстановленная Украина не стоит того, чтобы рисковать ядерной войной, а сотрудничество и продуктивные взаимоотношения с Москвой более ценны, чем полностью суверенная Украина, констатирует издание.

Еще по теме
Восстанавливать Донбасс предложили на деньги Парижа и Берлина
Генсек НАТО испугался войны между альянсом и Россией
США «разрешили» Украине удары по территории России
Армия Евросоюза и запрет мяса: шокирующие прогнозы на 2023 год
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Российские войска перешли в наступление
Межзвездный «корабль пришельцев» Оумуамуа покинет Солнечную систему
Раскрыто число погибших на аэродроме стратегической авиации
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
Обсуждение (5)
Картина дня
Победа Украины оказалась невыгодна США
США «разрешили» Украине удары по территории России
Генсек НАТО испугался войны между альянсом и Россией
Приход арктической погоды станет испытанием для Европы
О самом главном
Как вычислить и нейтрализовать абьюзера на работе
Как перестать думать о человеке
Зодиак подарков: что дарить мужчинам по гороскопу
Сны с четверга на пятницу: сбываются или нет?
Самые ужасные подарки на Новый год
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
38
Раскрыто число погибших на аэродроме стратегической авиации
29
США «разрешили» Украине удары по территории России
28
Путина устроил ход спецоперации на Украине
26
Соцсети сообщили о взрыве на аэродроме стратегической авиации
26
Виктора Бута обменяли на баскетболистку Грайнер