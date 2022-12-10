Приход арктической погоды станет испытанием для Европы

Резкое понижение температуры в странах Северной Европы станет испытанием для бесперебойного энергоснабжения континента.

Приход арктических холодов уже зафиксирован в ряде европейских стран, на следующей неделе погодные условия могут ухудшиться. Так, в Скандинавии в ближайшие дни ожидается температура -23 градуса по Цельсию.

Кроме этого, ожидается минусовая температура в Германии, а в некоторых частях Великобритании выпадет снег, пишет Bloomberg. Ситуацию усугубляет сильный ветер на континенте.

С приходом холодной погоды спрос на энергоресурсы на территории Евросоюза резко вырос. При этом выработка энергии на ветряных станциях недостаточна для покрытия дефицита.

Эксперты отмечают, что нагрузка на атомную генерацию во Франции и Швеции вырастет. Кроме этого, начнется опустошение подземных хранилищ газа — в настоящее время они уже опустились ниже уровня 89,9%.