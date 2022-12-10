НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Приход арктической погоды станет испытанием для Европы

Источник:
Sibnet.ru
806 3
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Резкое понижение температуры в странах Северной Европы станет испытанием для бесперебойного энергоснабжения континента.

Приход арктических холодов уже зафиксирован в ряде европейских стран, на следующей неделе погодные условия могут ухудшиться. Так, в Скандинавии в ближайшие дни ожидается температура -23 градуса по Цельсию.

Кроме этого, ожидается минусовая температура в Германии, а в некоторых частях Великобритании выпадет снег, пишет Bloomberg. Ситуацию усугубляет сильный ветер на континенте.

С приходом холодной погоды спрос на энергоресурсы на территории Евросоюза резко вырос. При этом выработка энергии на ветряных станциях недостаточна для покрытия дефицита.

Эксперты отмечают, что нагрузка на атомную генерацию во Франции и Швеции вырастет. Кроме этого, начнется опустошение подземных хранилищ газа — в настоящее время они уже опустились ниже уровня 89,9%.

Еще по теме
Российская нефть марки Urals резко подешевела
«Газпром нефть» создала катализаторы эффективнее зарубежных
Первое в России производство базы для моторных масел запустят в Омске
Путин обсудил нефтяной потолок с президентом ОАЭ
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Российские войска перешли в наступление
Межзвездный «корабль пришельцев» Оумуамуа покинет Солнечную систему
Раскрыто число погибших на аэродроме стратегической авиации
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
Обсуждение (3)
О самом главном
Как вычислить и нейтрализовать абьюзера на работе
Как перестать думать о человеке
Зодиак подарков: что дарить мужчинам по гороскопу
Сны с четверга на пятницу: сбываются или нет?
Самые ужасные подарки на Новый год
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Danilon

Так и я о том же. И с Херсоном и Харьковской областью - это был гениальный план. Просто у нас мозгов...

Иркут 69

Всё стабильно, планово идём ко дну... ☺️

olegsbeglov

Это как какой-нибудь гопник начнет в сторону серьёзного человека кричать оскорбления, грозить набить...

Иркут 69

Почему почти? Совсем нет. ВСУ же не умеет струлять и все пули в молоко ☺️