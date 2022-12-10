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Генсек НАТО испугался войны между альянсом и Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил беспокойство по поводу того, что, если украинский конфликт выйдет из-под контроля, он может перерасти в войну между Россией и альянсом.

«Конфликт может стать полноценной войной, которая перерастет в крупную войну между НАТО и Россией», — спрогнозировал он в интервью норвежской телекомпании NRK.

При этом он заверил, что Североатлантический альянс работает «каждый день», чтобы избежать такого опасного сценария. «Если что-то пойдет не так, это может иметь ужасающие последствия», — признал он.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что страны НАТО активно задействуют технологии гибридного конфликта и прокси-войны, для этого Россия должна противостоять этому на всех уровнях.

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