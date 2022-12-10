Взрыв произошел в гаражном кооперативе в Новосибирске из-за разгерметизации газового баллона, гаражи обрушились, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

Днем в субботу, 10 декабря, в гаражном кооперативе на улице Мира в Новосибирске в результате разгерметизации газового баллона, обрушились конструкции нескольких капитальных гаражей.

По оперативной информации, всего повреждено десять гаражей, из них три полностью обрушены, у трех повреждены стены, у четырех повреждены ворота.

В гаражах находились четыре единицы техники. Площадь обрушений уточняется. Идет разбор завалов, по предварительной информации никто не пострадал. Прокуратура Новосибирской области организовала проверку данного ЧП.