НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

МакSим сорвала куш на первых слепых прослушиваниях «Голоса»

Источник:
Sibnet.ru
300 0
Фото: © соцсети певицы МакSим

Новая наставница детского «Голоса» МакSим на первых слепых прослушиваниях набрала с команду больше всего детей, участники в большинстве случаев сами шли к ней в команду.

Первые слепые прослушивания 10-го сезона шоу «Голос. Дети» оказались очень результативными. Наставники разворачивали кресла почти ко всем участникам, а перед талантливыми детьми вставал выбор, к кому в команду отправиться.

Большинство участников желали себе в наставницы певицу МакSим. Она за выпуск набрала в команду четырех детей — Дуняшу Сергееву, Стефанию Коваленко, Льва Смирнова и Алексея Тельцова.

Команда Басты взяла за первый выпуск двух участников: Максима Овчинникова и Еву Аветисян. У Крида одна исполнительница: Алина Шумакова.

По правилам шоу «Дети. Голос» на слепых прослушиваниях наставники набирают в команды по 15 участников, две трети которых отсеивается в «Поединках». В конце сезона, помимо лучшего исполнителя, зрители выбирают лучшего наставника. В предыдущих сезонах им становился Баста, но, учитывая популярность МакSим, певица вполне может перехватить первенство.

Еще по теме
Селин Дион отменила концерты из‑за редкого заболевания
Григорий Лепс устроил драку у бара в Питере. ВИДЕО
Кремль составил список патриотичных артистов на Новый год
Раскрыты подробности новогоднего фильма «СамоИрония судьбы»
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Российские войска перешли в наступление
Межзвездный «корабль пришельцев» Оумуамуа покинет Солнечную систему
Раскрыто число погибших на аэродроме стратегической авиации
Соцсети сообщили о взрыве на аэродроме стратегической авиации
Обсуждение (0)
Картина дня
Путина устроил ход спецоперации на Украине
Минобороны подтвердило наступление российских войск
Лукашенко пообещал показать план нападения Запада на Россию
Российская нефть марки Urals резко подешевела
Самое обсуждаемое
38
Раскрыто число погибших на аэродроме стратегической авиации
26
Соцсети сообщили о взрыве на аэродроме стратегической авиации
26
Виктора Бута обменяли на баскетболистку Грайнер
24
Путина устроил ход спецоперации на Украине
23
Жена Бута рассказала о его ужасном самочувствии