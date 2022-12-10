МакSим сорвала куш на первых слепых прослушиваниях «Голоса»

Новая наставница детского «Голоса» МакSим на первых слепых прослушиваниях набрала с команду больше всего детей, участники в большинстве случаев сами шли к ней в команду.

Первые слепые прослушивания 10-го сезона шоу «Голос. Дети» оказались очень результативными. Наставники разворачивали кресла почти ко всем участникам, а перед талантливыми детьми вставал выбор, к кому в команду отправиться.

Большинство участников желали себе в наставницы певицу МакSим. Она за выпуск набрала в команду четырех детей — Дуняшу Сергееву, Стефанию Коваленко, Льва Смирнова и Алексея Тельцова.

Команда Басты взяла за первый выпуск двух участников: Максима Овчинникова и Еву Аветисян. У Крида одна исполнительница: Алина Шумакова.

По правилам шоу «Дети. Голос» на слепых прослушиваниях наставники набирают в команды по 15 участников, две трети которых отсеивается в «Поединках». В конце сезона, помимо лучшего исполнителя, зрители выбирают лучшего наставника. В предыдущих сезонах им становился Баста, но, учитывая популярность МакSим, певица вполне может перехватить первенство.