Мужчина погиб при обрушении гаражей в Новосибирске

Обрушение гаражей в Новосибирске в результате взрыва газового баллона привело к гибели мужчины, сообщает СУ СКР по Новосибирской области.

Тело погибшего было обнаружено во время разбора завалов. Следственный комитет возбудил дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Инцидент произошел в гаражах Кировского района. По данным областного МЧС, в результате взрыва газового баллона были разрушены три капитальных гаража, десять — повреждены.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что в одном из капитальных кирпичных гаражей гаражного кооператива произошла разгерметизация газового баллона», — уточнило ведомство.