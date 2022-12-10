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Мужчина погиб при обрушении гаражей в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области

Обрушение гаражей в Новосибирске в результате взрыва газового баллона привело к гибели мужчины, сообщает СУ СКР по Новосибирской области.

Тело погибшего было обнаружено во время разбора завалов. Следственный комитет возбудил дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Инцидент произошел в гаражах Кировского района. По данным областного МЧС, в результате взрыва газового баллона были разрушены три капитальных гаража, десять — повреждены.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что в одном из капитальных кирпичных гаражей гаражного кооператива произошла разгерметизация газового баллона», — уточнило ведомство.

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