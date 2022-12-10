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Введены пошлины на средства гигиены из недружественных стран

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Премьер Михаил Мишустин подписал документ о введении пошлины в 35% от таможенной стоимости на ввоз предметов личной гигиены, соответствующее постановление опубликовано на портале правовых документ.

В списке — шампуни и прочие средства для волос, дезодоранты и антиперспиранты, средства для чистки зубов, средства, используемые до, после и во время бритья, моющие и чистящие средства.

Минпромторг уточнил, что под действие пошлин попадет продукция из США, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Польши. Список товаров определен совместно с бизнесом и ассоциациями.

Пошлины стали ответом на введенные Евросоюзом ограничения на поставки некоторых видов косметической продукции из России. Они будут действовать до 31 декабря 2023 года.

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