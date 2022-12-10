Сети «Эльдорадо» и «М.Видео» объединились

Ретейлеры электроники «Эльдорадо» и «М.Видео» объединяют сети под новым брендом «Эльдорадо + М.Видео».

Трансформация проводится для повышения экономической эффективности брендов в условиях снижение спроса, пишет «Коммерсантъ». Компания собирается объединить лояльности, также в магазинах будет общий сток техники.

Слияние брендов привлечет новых покупателей, посещаемость увеличится на 10–15%, рассчитывают владельцы сетей. На сегодня магазины под названием «Эльдорадо +М.Видео» уже запущены в Тольятти и Рязани.

В объединенную группу «М.Видео-Эльдорадо» входят 601 магазин «М.Видео» и 647 магазинов «Эльдорадо» в 369 городах России.