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США «разрешили» Украине удары по территории России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Department of Defense

Соединенные Штаты больше не настаивают на том, чтобы украинские военные не наносили ударов по российской территории, так как меньше опасаются эскалации со стороны Москвы.

При этом США при использовании предоставленного ими оружия настаивают на том, чтобы ВСУ соблюдали международные законы войны и Женевские конвенции, пишет The Times со ссылкой на источники в Пентагоне.

«Это единственное ограничение, но оно подразумевает, что целями не должны становиться российские семьи и попыток ликвидации конкретных лиц также быть не должно», — уточнил источник.

В результате украинских атак беспилотниками аэродромов «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» Саратовской области 5 декабря погибли трое российских военных, еще четверо были ранены.

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Политика #Мир #Оружие
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