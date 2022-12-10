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Хорватия сенсационно выбила Бразилию с ЧМ-2022

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Agecircncia Brasil / CC BY 3.0 br

Сборная Хорватии победила команду Бразилии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу 2022 года. Европейцы по пенальти со счетом 4:2 одолели бразильцев, которые считались главными фаворитами турнира.

Команды не смогли открыть счет в основное время. В добавленное время к первому дополнительному тайму нападающий сборной Бразилии Неймар забил первый гол в матче.

В конце второго дополнительного тайма хорват Бруно Петкович сравнял счет. После этого Бразилия и Хорватия обменялись опасными моментами, но забить решающий гол не смогли.

Исход матча решила серия пенальти, в которой хладнокровнее оказались хорваты — все четыре попытки европейской сборной оказались результативными, тогда как бразильцы два удара смазали.

В полуфинале чемпионата хорватские футболисты встретятся с победителем матча Аргентина — Нидерланды. В других четвертьфинальных матчах Марокко сыграет с Португалией, а сборная Франции проведет встречу с Англией.

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