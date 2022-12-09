НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны подтвердило наступление российских войск

Источник:
Sibnet.ru
138 1
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные продолжают наступать на красно-лиманском направлении, сообщается в официальной сводке Минобороны РФ. При этом войска отражают контратаки ВСУ.

Отмечается, что российские военные за сутки уничтожили более 50 военнослужащих ВСУ, две боевые машины пехоты и четыре пикапа на этом направлении.

Российское военное ведомство 7 декабря сообщил, что российские войска перешли в наступление на красно-лиманском направлении и заняли более выгодные рубежи.

8 декабря ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнем артиллерии за сутки на данном участке были уничтожены более 60 военных ВСУ, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

В пятницу стало известно, что украинские вооруженные силы отводят войска из Соледара в Славянск, об этом говорится в сообщении телеграм-канала WarGonzo.

Указывается, что Соледар покидают два батальона 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Также в Славянск направляются 112-я бригада теробороны Киева.

Тема: Военная операция на Украине
Путина устроил ход спецоперации на Украине
Путин заявил, что Запад превратил Украину в колонию
Кремль заявил о рисках нападения на Крым и Севастополь
Российский корабль сбил беспилотник у Севастополя
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Российские войска перешли в наступление
Раскрыто число погибших на аэродроме стратегической авиации
Межзвездный «корабль пришельцев» Оумуамуа покинет Солнечную систему
Соцсети сообщили о взрыве на аэродроме стратегической авиации
Обсуждение (1)
Картина дня
Путина устроил ход спецоперации на Украине
Минобороны подтвердило наступление российских войск
Лукашенко пообещал показать план нападения Запада на Россию
Российская нефть марки Urals резко подешевела
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

pepelmetal

"действующий порядок осложняет поставки беднейшим странам мира." Снова беднейшими странами прикрываются...

mosquito__2010

Как они могут ? Украинцы страдают ! Нужно усилять и увеличивать и умножать санкции против России ! Ненормальные....

Гаврило Принцип

Во ржака то - Германия, Франция и Нидерланды беспокоятся о поставках беднейшим странам мира.Врут...

EvgenA

Я думаю нужна мобилизация, при этом директора, руководители, алигархи и прочие "влиятельные личности"...