Минобороны подтвердило наступление российских войск

Российские военные продолжают наступать на красно-лиманском направлении, сообщается в официальной сводке Минобороны РФ. При этом войска отражают контратаки ВСУ.

Отмечается, что российские военные за сутки уничтожили более 50 военнослужащих ВСУ, две боевые машины пехоты и четыре пикапа на этом направлении.

Российское военное ведомство 7 декабря сообщил, что российские войска перешли в наступление на красно-лиманском направлении и заняли более выгодные рубежи.

8 декабря ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнем артиллерии за сутки на данном участке были уничтожены более 60 военных ВСУ, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

В пятницу стало известно, что украинские вооруженные силы отводят войска из Соледара в Славянск, об этом говорится в сообщении телеграм-канала WarGonzo.

Указывается, что Соледар покидают два батальона 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Также в Славянск направляются 112-я бригада теробороны Киева.