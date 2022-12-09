Минобороны подтвердило наступление российских войск

Российские военные продолжают наступать на красно-лиманском направлении, сообщается в официальной сводке Минобороны РФ. При этом войска отражают контратаки ВСУ.
Отмечается, что российские военные за сутки уничтожили более 50 военнослужащих ВСУ, две боевые машины пехоты и четыре пикапа на этом направлении.
Российское военное ведомство 7 декабря сообщил, что российские войска перешли в наступление на красно-лиманском направлении и заняли более выгодные рубежи.
8 декабря ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнем артиллерии за сутки на данном участке были уничтожены более 60 военных ВСУ, три боевые машины пехоты и два автомобиля.
В пятницу стало известно, что украинские вооруженные силы отводят войска из Соледара в Славянск, об этом говорится в сообщении телеграм-канала WarGonzo.
Указывается, что Соледар покидают два батальона 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Также в Славянск направляются 112-я бригада теробороны Киева.
pepelmetal"действующий порядок осложняет поставки беднейшим странам мира." Снова беднейшими странами прикрываются...
mosquito__2010Как они могут ? Украинцы страдают ! Нужно усилять и увеличивать и умножать санкции против России ! Ненормальные....
Гаврило ПринципВо ржака то - Германия, Франция и Нидерланды беспокоятся о поставках беднейшим странам мира.Врут...
EvgenAЯ думаю нужна мобилизация, при этом директора, руководители, алигархи и прочие "влиятельные личности"...