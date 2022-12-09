Российская нефть марки Urals резко подешевела

Российская нефть марки Urals подешевела до 43,72 доллара за баррель, следует из данных ценового агентства Argus.

Изменение цены российской нефти связано не столько с введением потолка цен странами группы G7, Евросоюзом и Австралией, сколько с уходом с европейского рынка, пишет Bloomberg.

«У Urals сейчас нет покупателей на пороге, поэтому цены приходится снижать, чтобы привлечь покупателей дальнего следования. Это связано с санкциями и предыдущими самоограничениями европейских нефтепереработчиков», — отмечается в материале.

В результате три четверти российской нефти отправляется по морю с запада страны на восток, а дорогая транспортировка топлива в Азию ведет к высоким издержкам.

Другой сорт нефти ESPO торгуется лучше, хотя и со снижением цены, так как он доставляется в азиатские страны с восточной части России, констатируют западные эксперты.

Евросоюз, страны группы G7, а также Австралия с 5 декабря ввели ценовой потолок на российскую нефть в размере 60 долларов. Москва отказалась принимать его, согласившись поставлять энергоресурс только по рыночным правилам.