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Российская нефть марки Urals резко подешевела

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Российская нефть марки Urals подешевела до 43,72 доллара за баррель, следует из данных ценового агентства Argus.

Изменение цены российской нефти связано не столько с введением потолка цен странами группы G7, Евросоюзом и Австралией, сколько с уходом с европейского рынка, пишет Bloomberg.

«У Urals сейчас нет покупателей на пороге, поэтому цены приходится снижать, чтобы привлечь покупателей дальнего следования. Это связано с санкциями и предыдущими самоограничениями европейских нефтепереработчиков», — отмечается в материале.

В результате три четверти российской нефти отправляется по морю с запада страны на восток, а дорогая транспортировка топлива в Азию ведет к высоким издержкам.

Другой сорт нефти ESPO торгуется лучше, хотя и со снижением цены, так как он доставляется в азиатские страны с восточной части России, констатируют западные эксперты.

Евросоюз, страны группы G7, а также Австралия с 5 декабря ввели ценовой потолок на российскую нефть в размере 60 долларов. Москва отказалась принимать его, согласившись поставлять энергоресурс только по рыночным правилам.

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